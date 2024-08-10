Об авариях на дорогах из-за тумана и дождей предупредили жителей Новосибирской области

В МЧС по Новосибирской области предупредили жителей региона о возможных авариях на дорогах. ЧП могут произойти из-за ливней и тумана на предстоящих выходных.

Сибирякам порекомендовали в этот период быть особенно внимательными за рулем своих транспортных средств.

Спасатели подчеркнули: чтобы избежать плачевных последствий, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Особенно внимательным следует быть в ранние часы, когда туман крайне густой, что способствует ухудшению видимости.

— Высокий риск ДТП будет наблюдаться на участках с высоким трафиком движения, особенно в пригородных направлениях. Вероятность происшествий с наиболее тяжкими последствиями выше всего на дорогах межмуниципального значения. Во время поездок на участках дорог в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском, Колыванском, Искитимском, Черепановском, Мошковском и Болотнинском районах водителям транспортных средств следует быть внимательными, в связи с повышенным риском ДТП из-за нерегулируемых железнодорожных переездов и крутых спусков, — предупредили специалисты регионального МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что в выходные жителей Новосибирской области ждет настоящий шторм. По данным синоптиков, днем 10 августа и ночью 11 августа в регионе местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град.