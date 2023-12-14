Проект по переработке зерна на 5 млрд рублей представят на инвестсовет Новосибирской области

В 2024 году группа компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) планирует выходить на совет по инвестициям Новосибирской области с проектом по строительству на территории Каргатского района линейного элеватора. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. Для реализации проекта уже определен земельный участок, сформированы его границы, участок поставлен на кадастровый учёт.

— Сроки реализации инвестиционного проекта — 2022-2029 гг. Целевой объем отгрузок зерновых, зернобобовых и масличных культур не менее 500 тысяч тонн в год, — сообщил Лев Решетников.

Как сообщил министр экономического развития Лев Решетников, инвестор планирует построить на территории Каргатского района линейный элеватор мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения с объемом инвестиций в размере 4,77 млрд рублей, созданием 120 новых рабочих мест.

Линейный элеватор будет включать в себя 20 силосов (ёмкостей) вместимостью 7,5 тыс. тонн и 10 силосов вместимостью 5 тыс. тонн, 5 зерносушилок мощностью 100 т/час, лабораторию, устройства для приёма и отгрузки железнодорожного и автомобильного транспорта.

В Минэкономразвития сообщают, что реализация проекта до 2035 года в Новосибирской области позволит нарастить экспорт зерна из России в целом до 28 млн тонн, то есть не менее чем на 15% от общего объема, а также обеспечит гарантированный сбыт производственной зерновой продукции для производителей зерна на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Напомним, трехстороннее соглашение о намерениях по реализации проекта правительство региона, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и НСЗК подписали еще в 2022 году на Восточном экономическом форуме. Этот проект войдет в сеть линейных элеваторов, которые группа планирует построить в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее редакция сообщала о том, что Красноярск тоже войдет в зерновой коридор.