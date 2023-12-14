«Войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники»: президент ответил на вопрос новосибирца

Военнослужащий штурмовой бригады Минобороны России из Искитима Новосибирской области Сергей Соболев, который сейчас находится на передовой в Донбассе, первым задал во время прямой линии 14 декабря президенту Владимиру Путину.

Боец отметил, что он и его товарищи сейчас у самой линии фронта, все они на СВО с самого начала.

— Когда война закончится, предстоит устраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны — люди с колоссальным боевым опытом, пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Есть ли в планах создать в России военно-патриотическую структуру для подрастающего поколения? — Спросил президента Сергей Соболев.

Владимир Путин заявил, что такие люди в процесс воспитания детей и молодежи востребованы в высшей степени.

— Вспомнил слова Бисмарка: «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники». Это правильно. Мы уже начинаем это делать. Свыше тысячи ваших товарищей по оружию, которые отслужили, уже работают в школах и с детскими коллективами. Потому, что одно дело прочитать об этом в книжке, посмотреть кино патриотического характера, а другое передать на личном примере. Самое лучшее воспитание — это личный пример. Кто это может сделать лучше, чем вы, — ответил бойцу президент.

Ранее редакция сообщала о новосибирцах, которые записали видеообращение к президенту с просьбой помочь с общественным транспортом и строительством школы.