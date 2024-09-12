Новосибирский подрядчик Wildberries получил иски на сумму более 660 млн рублей

ООО «ВБ Девелопмент» выставило новосибирскому подрядчику ООО «Строй-Цор» три иска на общую сумму 662 млн рублей. Как пишет RB.RU, компания принадлежит Владиславу Бакальчуку. До расставания супругов «ВБ Девелопмент» выполняла роль одного из главных заказчиков строительных работ для маркетплейса Wildberries.

Судя по документам, размещенным на сайте суда, иски компания подала еще в августе. Самый крупный ― на 618 млн рублей. Два других иска меньше — на 23 и 20 млн рублей.

Всего, по данным RB.RU, с мая структура Бакальчука предъявила подрядчикам иски почти на 1 млрд рублей. Как подчеркивает издание, представитель Бакальчука судебные иски не комментирует. В объединенной компании ООО «РВБ» (Wildberries&Russ) изданию заявили, что не в курсе разногласий, возникших между «ВБ Девелопмент» и ее подрядчиками.

6 сентября на почту редакции Infopro54 пришло сообщение. Как утверждается в рассылке, его автором является Владислав Бакальчук.

— Строительство складских помещений для маркетплейса Wildberries остановлено: работы прекратились на всех объектах в России и СНГ. На этой неделе новое руководство Wildberries заблокировало перечисление средств, предназначенных строителям-подрядчикам, — говорится в сообщении. — Заморожен реестр платежей на сумму 1 млрд рублей. Без каких-либо формальных причин и официальных объяснений — почему это было сделано. Соответственно, субподрядчики, не получив денег, остановили работы. Из-за приостановки финансирования заморожены более 30 объектов по всей России: от Владивостока до Калининграда. Из них 23 объекта должны были сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

Напомним, в августе 2023 года Wildberries начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года.

— Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в СФО. Инвестиции в его возведение составят 9,2 млрд рублей, — говорила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Министр экономического развития региона Лев Решетников пояснял, что запуск крупного склада позволит создать в регионе 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям — расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона — получать свои заказы еще быстрее.

В компании ООО «Строй-Цор» от комментариев отказались. Редакция Infopro54 направила запрос в пресс-службу «Корпорации развития Новосибирской области».

По данным Seldon.Basis, компания ООО «Строй-Цор» создана в 2021 году, уставный капитал ― 20 тысяч рублей, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2023 году составила 57,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,48 млн. Учредителями являются Павел Гришечкин и Гардашов Рамазан Рамазан Оглы — по 50%.

Напомним, минувшим летом стало известно о семейном конфликте между основателями Wildberries Владиславом и Татьяной Бакальчук.