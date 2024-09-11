Трижды за сутки бойцы ГБР спасали пивнушку от бомжа в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР трижды за сутки выпроваживали бездомного мужчину из пивного заведения в Ленинском районе. Тамбур бара он присмотрел в качестве места для ночлега и спасения от холода осенних ночей. Однако сотрудникам пивнушки такой гость пришелся не ко двору и они вызвали на помощь бойцов агентства безопасности «Гвардия», пояснив, что и днем непрошенный гость не спешит покидать помещение.

По информации АБ, они дважды приезжали по сигналу в бар и выпроваживали бедолагу на улицу. Он уходил, но ненадолго.

— В 9:56 он вновь появился у бара, и администратор в очередной раз нажала тревожную кнопку. На этот раз нашим сотрудникам пришлось пригрозить неуемному хулигану задержанием. Бормоча что-то себе под нос, бородач собрал свои пожитки и неохотно вышел на улицу. Изгнанный был явно недоволен, — пояснили в пресс-службе «Гвардии».

Оформляя акт выезда бойцы выяснили, что бездомного в баре привлекает пиво и вкусные закуски, которыми его щедро угощают завсегдатаи заведения. Но гости, отдохнув, уходят по домам, а бедолаге идти некуда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы ГБР задержали серийного вора, которого не могли поймать долгое время. Попался он на кражах алкоголя в супермаркете в Горском микрорайоне города. Выяснилось, что ранее мужчина отбывал срок за краже из этого же супермаркета. Вернувшись из мест лишения свободы, он вернулся к своему ремеслу и более 20 раз украл дорогой алкоголь из любимого магазина.