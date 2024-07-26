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Новосибирские эксперты рассказали, что будет с продавцами и потребителями Wildberries после слияния с Russ

  • 26/07/2024, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирские эксперты рассказали, что будет с продавцами и потребителями Wildberries после слияния с Russ
Строить прогнозы пока никто не берется.

Вокруг слияния маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ кипят страсти. Как выяснилось, сделка происходит на фоне семейного конфликта между совладельцами Wildberries Татьяной и Владиславом Бакальчук. Несколько дней назад муж основательницы маркетплейса заявил, что происходящее сейчас с компанией — «рейдерский захват». Татьяна Бакальчук опровергла слова мужа. Редакция Infopro54 обратилась к экспертам и попросила прокомментировать, как эта сделка может отразиться на продавцах и покупателях маркетплейса.

— Конечно же, напряжение в самой компании и у ее партнеров, присутствует. Но на сегодняшний день определенной ясности нет, поэтому строить какие-либо прогнозы бессмысленно. Все заняли позицию наблюдателей. Хотя, любой раздел долей компании может оказать негативное влияние на ее экономические показатели, — прокомментировал редакции президент ассоциации электронной торговли Алексей Москаленко.

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Он добавил, что сегодня селлеры все чаще осваивают дополнительные площадки, многие из них открывают интернет-магазины.

— Многие люди уходят от торговли через классические маркетплейсы и задумываются в пользу своих личных магазинов и брендов. Потому что для эффективной торговли на маркетплейсе, нужен внешний трафик. А зачем это делать продавцам на маркетплейсе? Это все равно, что я, имея место на рынке, повешу баннер «Приходите на рынок», — отметил собеседник.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари в беседе с журналистом Infopro54 тоже подчеркнул, что пока говорить о последствиях слияния компаний рано. Он рассказал, что все договоры с селлерами «Wildberries» уже переоформлены на новое юрлицо — ООО «РВБ».

— На сегодняшний день операционные процессы работают нормально, но выплаты за текущую неделю еще не начались, поэтому все находятся в ожидании, — добавил эксперт.

Эдуард Коложвари уверен, что конечным потребителям не стоит опасаться перемен, которые происходят на маркетплейсе.

— На мой взгляд, данная ситуация с одним из топовых маркетплейсов оголила существенную проблему: дыру в госрегулировании подобных систем. Ведь это не ИП, которые делят два ларька, а социально значимый крупный бизнес. В банковской сфере, например, такое априори невозможно. Любая передача долей тщательно изучается и анализируется Центробанком. Здесь же никакого контроля со стороны ФАС, — подчеркнул эксперт.

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Он уверен, что намерения новых собственников по отношению к бизнесу Бакальчук будут понятны в скором времени.

— Думаю, что через месяц-полтора будет понятно, каковы намерения новых собственников бизнеса. Пока все обязательства перед партнерами выполняются исправно, даже после пожара на складе в Шушарах. Уверен, что в случае возникновения проблем с оплатой, селлеры уйдут на альтернативные площадки. Ведь конкуренты дышат в спину. Не думаю, что это слияние затеяно для того, чтобы вывести ее с рынка, — отметил собеседник.

О планах по объединению маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ было объявлено в середине июня. В заявлении компании сообщалось, что такая консолидация «позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы».

В начале июля зарегистрировано совместное предприятие — ООО «РВБ». Ее учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (принадлежит 65%) и ООО «Стинн» (принадлежит 35%). Гендиректор — исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

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В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц, в их числе несколько региональных отделений. Начали появляться сообщения об уходе из компании отдельных топ-менеджеров.

Муж Татьяны Бакальчук, Владислав (ему принадлежит 1% долей) обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, и заявил о «рейдерском захвате» компании. Татьяна Бакальчук информацию о захвате отрицает и говорит, что речь идет о бракоразводном процессе.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ.

— Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения, — сказал он.

По данным Seldon Basis, 99% ООО «Вайлдберриз» образовано в январе 2006 года. Уставной капитал — 10,11 млн рублей. Совладельцами компании являются генеральный директор компании Татьяна Бакальчук (99% долей) и ее муж — Владислав Бакальчук (1%). Согласно финансовой отчетности за 2023 год, общая выручка онлайн-площадки составила 539 млрд руб. (в 2022 году — 317,2 млрд рублей, рост 70%), чистая прибыль — 18,9 млрд рублей (в 2022 году —10,1 млрд рублей). Основную часть доходов принесли агентские вознаграждения (221,6 млрд руб.) и розничные продажи товаров (121,85 млрд руб.). Выручка от экспорта продукции за год выросла почти в 7,5 раза, до 85,2 млрд руб., от рекламных услуг — в 3,7 раза, до 45,88 млрд руб.

ООО «РВБ» зарегистрировано 4 июля 2024 года в Москве. Уставной капитал — 20 млн рублей. Совладельцами компании являются ООО «Вайлдберриз» (65% долей) и ООО «СТИНН» (35% долей). У компании 27 дочерних организации. Среди них: ООО «ВБ РИТЕЙЛ», ООО ВБ «ИНЖИНИРИНГ», ООО «ВБ СПОРТ» и других, в том числе несколько региональных отделений. Судя по датам регистрации, список пополняется. Генеральный директор — Роберт Мирзоян. Также он возглавляет ООО «СТИНН» и ООО «Рус Аутдор» (все доли компании находятся в обременении у банка ВТБ).

Ранее редакция сообщала, что на место IKEA в Новосибирске придет маркетплейс «Мегамаркет». Он арендует площади в 14 ТЦ «Мега» по всей России.

Источник фото: freepik.com, автор- mindandi

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : слияние компаний маркетплейс


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