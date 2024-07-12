Осужденным по делу об убийстве хирурга отменили приговор в Новосибирске

Новосибирский областной суд отменил приговор осужденным по делу об убийстве хирурга Романа Бондарчука.

Обвиняемых в жестокой расправе над оппонентом Дениса Голованова и Михаила Свиридова Октябрьский суд признал виновным, решение было вынесено на основании вердикта присяжных.

— Судом Голованов признан виновным по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.

Свиридов признан виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. На основании вердикта присяжных по статье «Подстрекательство к убийству» Свиридов оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, —сообщали в пресс-службе Октябрьского суда.

После оглашения приговора 1 февраля 2024 года обоих освободили из-под стражи в зале суда.

Однако с решением Октябрьского районного суда не согласились родственники погибшего и гособвинитель.

— 11 июля апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Голованова и Свиридова с передачей дела на новое рассмотрение, —пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Причиной отмены в картотеке суда указано «существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

Напомним, кровавая драма разыгралась рано утром 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель» на набережной реки Обь.

По версии следователей, Голованов и Свиридов в компании девушек распивали алкоголь на смотровой площадке ЖК, когда повздорили с Романом Бондарчуком и его другом Алексеем Лашкулем, отдыхающими в другой компании там же.

Один из агрессоров схватился за нож и нанес Роману смертельную рану в живот. Затем подвыпившие приятели взялись за второго оппонента: они избивали Алексея руками, ногами, наносили удары бейсбольной битой и стеклянной бутылкой ему по голове, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Следователи возбудили дело по статьям «Убийство», «Пособничество и подстрекательство к убийству» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. 1 февраля они сочли Голованова и Свиридова невиновными в смерти Романа Бондарчука и вынесли им оправдательный вердикт.

Погибший работал хирургом в Центральной городской больнице. Он был единственным сыном у родителей.

Ранее редакция сообщала о том, что приговором Голованова и Свиридова заинтересовался Глава СК России. Александр Бастрыкин потребовал доложить об объеме собранной в ходе расследования доказательственной базы и причинах принятого судебного решения.