Осужденным по делу об убийстве хирурга отменили приговор в Новосибирске

Новосибирский областной суд отменил приговор осужденным по делу об убийстве хирурга Романа Бондарчука.
Обвиняемых в жестокой расправе над оппонентом Дениса Голованова и Михаила Свиридова Октябрьский суд признал виновным, решение было вынесено на основании вердикта присяжных.
— Судом Голованов признан виновным по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.
Свиридов признан виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. На основании вердикта присяжных по статье «Подстрекательство к убийству» Свиридов оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, —сообщали в пресс-службе Октябрьского суда.
После оглашения приговора 1 февраля 2024 года обоих освободили из-под стражи в зале суда.
Однако с решением Октябрьского районного суда не согласились родственники погибшего и гособвинитель.
— 11 июля апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Голованова и Свиридова с передачей дела на новое рассмотрение, —пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Причиной отмены в картотеке суда указано «существенное нарушение уголовно-процессуального закона».
Напомним, кровавая драма разыгралась рано утром 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель» на набережной реки Обь.
По версии следователей, Голованов и Свиридов в компании девушек распивали алкоголь на смотровой площадке ЖК, когда повздорили с Романом Бондарчуком и его другом Алексеем Лашкулем, отдыхающими в другой компании там же.
Один из агрессоров схватился за нож и нанес Роману смертельную рану в живот. Затем подвыпившие приятели взялись за второго оппонента: они избивали Алексея руками, ногами, наносили удары бейсбольной битой и стеклянной бутылкой ему по голове, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
Следователи возбудили дело по статьям «Убийство», «Пособничество и подстрекательство к убийству» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. 1 февраля они сочли Голованова и Свиридова невиновными в смерти Романа Бондарчука и вынесли им оправдательный вердикт.
Погибший работал хирургом в Центральной городской больнице. Он был единственным сыном у родителей.
Ранее редакция сообщала о том, что приговором Голованова и Свиридова заинтересовался Глава СК России. Александр Бастрыкин потребовал доложить об объеме собранной в ходе расследования доказательственной базы и причинах принятого судебного решения.
Фото пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
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