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Россельхозцентр оценил риск нашествия саранчи в Новосибирской области в 2025 году

  • 03/02/2025, 17:45
Автор: Оксана Мочалова
Россельхозцентр оценил риск нашествия саранчи в Новосибирской области в 2025 году
Причиной роста численности саранчовых может стать аномально теплая зима

В 2025 году «Россельхозцентр» включил Новосибирскую область в перечень регионов с риском нарастания численности итальянского пруса (саранча, которая собирается в стаи) в 2025 году. Причиной тому может стать аномально теплая зима, говорится в докладе ведомства.

— В 2025 году прогнозируется нарастание численности и массовое размножение итальянского пруса в Республике Калмыкия, Республике Крым, Астраханской области, Волгоградской области, Чеченской республике, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Оренбургской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, Алтайском крае и Новосибирской области, — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что аграриям региона предстоит обработать против саранчи порядка 1,5 тысяч га земли. Для сравнения, в Алтайском крае под обработку запланировано 20 тысяч га, в Иркутской области — 10 тысяч га, Омской области — 4 тысячи га земли.

Распространенность стадных саранчовых в отдельных субъектах Российской
Федерации в 2024 г. (экз./м)

Россельхозцентр оценил риск нашествия саранчи в Новосибирской области в 2025 году

Источник фото: Обзор фитосанитарного состояния посевов ФГБУ «Россельхозцентр»

По данным «Россельхозцентра» Новосибирской области, в регионе идет постоянный мониторинг ситуации и обмен информацией с соседними регионами (особенно с теми, где фиксируется нашествие стадной саранчи).

В 2024 году на территории области на стадных саранчовых (итальянский прус) обследовано 65,209 тыс. га земель, на нестадных саранчовых (кобылки, травянки, коньки и др.) — более 568,4 тыс. га.

— В 2025 году при удовлетворительных условиях перезимовки и установлении благоприятных погодных условий в вегетационный период возможно увеличение численности и вредоносности саранчовых вредителей в небольших очагах, также не исключается вероятность миграции вредителей из соседних регионов на приграничные территории Новосибирской области, — дают прогноз в ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области.

Саранча — многоядное насекомое, личинки которого являются опасными вредителями и могут уничтожать посевы сельскохозяйственных культур. Итальянский прус пожирает хлебные злаки, кукурузу, различные бобовые (зерновые и травы), подсолнечник, бахчевые, а также овощные культуры.

В Сибири отдельные локальные популяции итальянского пруса периодически обнаруживают на правобережье Оби — от Сузунского района Новосибирской области до Бийска. Южнее он встречается в Северо-Западном Алтае, но не переходит водораздел Оби и Иртыша и Монгольский Алтай.

Ранее редакция сообщала, что вредные черепашки атаковали пшеничные поля в Чистоозерном районе Новосибирской области. Своими хоботками они прокалывают стебли и высасывают сок из растений.

Источник фото: freepik.com, автор- wirestock

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Рубрики : Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : Россельхозцентр нашествие саранчи


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