Новосибирский предприниматель присвоил господдержку, выданную на развитие бизнеса

В Новосибирске суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве с социальными выплатами. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчина обманным путём получил от государства 350 тысяч рублей на развитие бизнеса по выращиванию микрозелени.

В 2023 году мужчина заключил контракт с Центром социальной поддержки населения на получение социальной помощи. Однако вместо того чтобы направить эти средства на развитие своего дела, он потратил их на личные нужды. При этом он предоставлял в ЦСПН ложные отчеты о том, как использовал полученные деньги.

К моменту вынесения приговора подсудимый частично возместил причиненный ущерб, вернув государству 212 тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на частичное возмещение, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что банда мошенников, обманувших россиян на 16 млн, пошла под суд в Новосибирске. Жертвами аферистов стали 300 жителей России.