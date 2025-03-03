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Самозапрет сократит мошеннические схемы, но не станет панацеей

  • 03/03/2025, 13:00

Валерий Зоткин, операционный директор ПКО «Защита Онлайн»:

Самозапрет сократит мошеннические схемы, но не станет панацеей— Спрос на кредитные услуги продолжает оставаться высоким, поскольку потребности людей никуда не делись. Другой вопрос, что снижается процент одобрений и выдач, в том числе из-за мер по охлаждению рынка — введения очередных макропруденциальных лимитов и увеличенной ставки по банковским продуктам. Фактически эти механизмы работают. Однако сокращение возможностей для получения заемных средств в легальном поле становится следствием усиления роли теневого сектора. И здесь важно не потерять баланс, при котором ограничительные меры в легальном секторе кредитования обострили бы проблемы в нелегальном.

Самозапрет должен сказаться на сокращении мошеннических схем, но не думаю, что данная мера станет панацеей. Ведь схемы мошенников с каждым годом становятся все изощреннее, а методы социальной инженерии позволяют «вести» жертву на протяжении длительного времени. Не будем забывать, что зачастую в основе мошенничества лежит так называемый «семейный фрод» — когда члены одной семьи могут воспользоваться данными родственника для оформления займа или кредита. В этом случае, как правило, у них есть доступ к госуслугам, где можно убрать самозапрет.

Фото предоставлено компанией ПКО «Защита Онлайн», из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : самозапрет рынок микрофинансирования онлайн-займы взыскание банкротство


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