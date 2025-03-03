Технохаб для айтишников построен в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска завершено строительство 12-этажного технохаба, предназначенного для специалистов в области информационных технологий. Объект расположен по адресу: улица Окружная, 29в.

— Проведена внеплановая выездная проверка на соответствие выполняемых работ и применяемых строительных материалов требованиям проектной документации, нарушений обязательных требований не выявлено. Объект готовится к проведению итоговой проверки, — рассказала Снежана Иванова, старший государственный инспектор второго отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.

В рамках проекта построено 12-этажное здание, в котором разместятся офисы, спортивные зоны, пункты питания, а также складские помещения научно-исследовательского института. Институт будет заниматься научными разработками, соответствующими профилю предприятия.

В здании также предусмотрена одноуровневая подземная автостоянка, которая будет пристроена к основной части здания. Кроме того, в здании будет оборудована безэховая камера для испытаний образцов продукции.

Застройщик — ООО «Предприятие «Элтекс» — является российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования.

Напомним, в ценах 2023 года стоимость проекта оценивалась в 1,7 млрд рублей. На Окружной (Рядом с комплексом «Термы Мира». — Ред.) уже находится несколько предприятий компании «Элтекс». В декабре 2018 года в новом корпусе «Элтекс» запустил первую автоматизированную производственную линию полного цикла. Объем инвестиций в проект с учетом строительства корпуса составил более 1 млрд рублей. На сайте компании уточняется, что все оборудование «Элтекс» базируется на ПО, написанном программистами компании. Примерно 40% от общего штата сотрудников — это разработчики, которые работают над проектами в 9 профильных лабораториях разработки.

«Элтекс» входит в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области в федеральный бюджет.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Предприятие «Элтекс» было создано в 1996 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Директор: Алексей Черников. Собственниками компании являются Алексей Черников (25%), Виктор Малов (22%), Валерий Айдагулов (18,5%), Александр Мохов (18,5%​), Сергей Игонин (16%).

Последние финансовые данные компания раскрывала в 2021 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске введен в эксплуатацию долгострой на улице Титова. В 2021 году его застройщик обанкротился, и стройка остановилась.