Рекламодателям

Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

  • 27/11/2024, 09:45
Автор: Артем Рязанов
Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
Авария произошла минувшей ночью

Ужасная трагедия с гибелью трех человек произошла на Октябрьском мосту: ранним утром столкнулись две легковушки.

На данный момент известно, что водитель Toyota Windom ехал по мосту в сторону улицы Зыряновской. Неожиданно на дамбе он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Verso.

— В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли 3 человека, в том числе водитель. Возраст и личности устанавливаются, — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Второй водитель получил травмы, характер которых уточняется. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 42% водителей Новосибирской области ездят без аварий.

Источник фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

57

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Октябрьский мост ДТП


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский производитель начал выпускать Z-картон
27/11/24 9:30
Бизнес
Новосибирцы заинтересовались модным отдыхом — «избингом»
26/11/24 19:30
Бизнес Туризм
Главы двух районов Новосибирска заявили о дефиците дорожных рабочих
26/11/24 19:00
Город Транспорт
В банках Новосибирска цена за доллар доходит до 107,5 рублей
26/11/24 18:30
Финансы
В 300 миллионов обойдется новый речной вокзал в Новосибирске
26/11/24 18:00
Общество
Новосибирские компании ищут программы по снижению стресса у сотрудников
26/11/24 17:30
Бизнес Общество ПроБизнес
В Москве подвели итоги конкурса «Первое рабочее место»
26/11/24 17:19
Образование
Второй добровольческий батальон для отправки на СВО формируют в Новосибирске
26/11/24 17:00
Бизнес Политика
Обеспечить безопасность и своевременную уборку в парках поручил мэр Новосибирска
26/11/24 16:54
Власть
Питерская круизная компания увеличит количество рейсов по Оби
26/11/24 16:30
Бизнес Транспорт Туризм
Фальшивые купюры нашли в нескольких магазинах Новосибирска
26/11/24 16:00
Право&Порядок
В Новосибирской области осталось три долгостроя
26/11/24 15:45
Бизнес Недвижимость Общество
Вернуть туалеты детям-спортсменам приказал мэр Новосибирска
26/11/24 15:30
Общество
Виновникам взрыва газа в доме на Линейной огласили приговор в Новосибирске
26/11/24 15:12
Право&Порядок
Инновационный ускоритель для ткацкого станка разработали в Новосибирске
26/11/24 14:30
Бизнес Технологии
Новосибирский производитель победил в российском конкурсе «Бренд года»
26/11/24 14:00
Бизнес Технологии
В микрорайоне Затон будут останавливаться речные теплоходы
26/11/24 13:45
Бизнес Город Транспорт
ПСБ предлагает владельцам бизнеса в Новосибирске возможность открыть бесплатный счет
26/11/24 13:35
Финансы
Председатель новосибирского ЖСК похитила деньги, собранные за тепло и горячую воду
26/11/24 13:30
Бизнес Право&Порядок
Приставы взыскивают с новосибирской авиакомпании S7 более 220 тысяч рублей
26/11/24 13:00
Бизнес Право&Порядок
Популярное
Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно
27/11/24 10:00
Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
27/11/24 9:45
За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев
26/11/24 15:00
«Утопила как котёнка»: горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском
26/11/24 13:10
Новосибирец пришел в суд с рогаткой, ножом и перцовым баллончиком
26/11/24 11:30
Мужчина угрожал продавцу магазина пистолетом в Новосибирске
25/11/24 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05
Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса
26/11/24 9:37
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
22/11/24 15:10
Систему наставничества в сибирских компаниях обсудили на конференции в Сбере
22/11/24 13:05
Новосибирский филиал Банка Уралсиб проводит уроки финансовой грамотности
21/11/24 12:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска