Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Ужасная трагедия с гибелью трех человек произошла на Октябрьском мосту: ранним утром столкнулись две легковушки.

На данный момент известно, что водитель Toyota Windom ехал по мосту в сторону улицы Зыряновской. Неожиданно на дамбе он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Verso.

— В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли 3 человека, в том числе водитель. Возраст и личности устанавливаются, — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Второй водитель получил травмы, характер которых уточняется. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 42% водителей Новосибирской области ездят без аварий.