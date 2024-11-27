Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Ужасная трагедия с гибелью трех человек произошла на Октябрьском мосту: ранним утром столкнулись две легковушки.
На данный момент известно, что водитель Toyota Windom ехал по мосту в сторону улицы Зыряновской. Неожиданно на дамбе он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Verso.
— В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли 3 человека, в том числе водитель. Возраст и личности устанавливаются, — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Второй водитель получил травмы, характер которых уточняется. Ему оказывается медицинская помощь.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что почти 42% водителей Новосибирской области ездят без аварий.
Источник фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
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