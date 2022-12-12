Новосибирский производитель теплоизоляции устранил простои и поднял зарплаты благодаря нацпроекту

На предприятии увеличили выработку продукции на 60% и повысили зарплаты сотрудникам.

Работники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР НСО оптимизировали поток производства рулонного полотна. В 2021 году объем выпуска продукции составил 31,5 млн погонных метров. За полгода участия в нацпроекте выработка на участке перемотки увеличилась на 60% – с 400 погонных метров продукции, которые сотрудник изготавливал за час, до 660 погонных метров, а время протекания процесса производства продукции сократилось на 28% – с 17 до 12 дней.

Такого результата добились, устранив основные причины простоев производства. Например, раньше оператор перемотчика наклеивал на бумажную этикетку еще и термотрансферную. Теперь стали использовать только бумажные этикетки, которые заранее печатает мастер участка. Это решение сократило время простоя на 60 минут в смену, то есть 1800 минут в месяц.

В компании внедрили производственный анализ, систему организации рабочего места 5С, позволившую сократить время на поиск нужных инструментов, а также адресное хранение продукции на складе дегазации – это в 1,5 раза уменьшило время на поиск материалов (с 7,5 до 4,5 минут).

«Сотрудники предприятия активно включились в работу над проектом. Благодаря идеям руководителя проектного офиса компании, нам удалось снизить долю брака при запуске экструдера с 585 до 518 кг. Вместе с технологом руководитель разработал и обучил весь персонал участка экструзии и создал стандарты работы по установке оптимальных настроек оборудования для быстрого запуска. Также работники сами спроектировали и сделали станок по производству демпферной ленты, которая используется для стяжки полов. За полгода участия в нацпроекте зарплата наших сотрудников выросла на 10%», – говорит генеральный директор ООО «Технология» Юрий Терновых.

Юрий Терновых добавляет, что продукция компании востребована и используется практически в каждом доме, так как недорогая и экологически безопасная. Поэтому в планах предприятия расширять ассортимент продукции и увеличивать объемы производства, а также открыть дополнительную площадку в европейской части страны. Для этого был закуплен новый экструдер, производительность которого в три раза больше, чем у действующего оборудования.

Фото предоставлено АИР НСО