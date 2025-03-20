Новосибирский производитель заявил, что против него ведется информационная война

На этой неделе Национальный союз защиты прав потребителей в письменной форме обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить контроль за оборотом специй и приправ. Общественники утверждают, что более половины такой продукции, попадающей на прилавки российских магазинов, является суррогатом. Решить эту проблему они предлагают введением минимальных розничных цен на специи и усилением проверки их качества. Об этом сообщил «Коммерсант» в распоряжении которого оказалось письмо.

Как пишет издание, в доказательство своих слов общественники привели результаты проведенных исследований в аккредитованных лабораториях, где и были выявлены низкие показатели качества специй и приправ. По заявлению авторов письма, больше всего вопросов возникло к «Приправе для шашлыка», «Приправе для холодца и зельца», «Приправе для блюд из картофеля» и обычному черному перцу, которые продают под товарным знаком «Приправыч».

Отметим, что производством специй «Приправыч» занимается новосибирская компания «Проксима». В конце февраля ее сотрудники записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они предупредили, что их предприятие находится под угрозой закрытия из-за новых требований к маркировке данного вида продукции, которые вступят в силу 1 июля 2025 года. Для внедрения маркировки компании придется взять кредит на 2 млрд рублей для обновления оборудования, но эта сумма для них неподъёмна. Сейчас видео по ссылке недоступно.

Пресс-служба оператора — ЦРПТ «Честный знак» тогда полностью опровергла все доводы представителей «Проксимы» и заявила, что руководство компании в десятки раз преувеличило сумму предстоящих расходов. Помимо этого, в пресс-службе добавили, что производители специй отказываются от диалога и участия в эксперименте по маркировке данного вида продукции.

Главный технолог АО «Проксима» Дмитрий Лещинский заявил корреспонденту Infopro54, что все претензии Национального союза защиты прав потребителей в адрес их продукции, изложенные в обращении к Михаилу Мишустину, являются ни чем иным, как продолжением информационной войны.

— Мы ознакомились с информацией, предоставленной союзом по защите потребителей. Там нет ни одного реального подтверждения нарушения качества продукции. Необходимо тщательно проверять поступившую информацию, опираясь исключительно на документально подтвержденные факты и заключения официальных, аккредитованных лабораторий и экспертов. По данному факту, подтверждающих документов не предоставлено, что вызывает сомнения в их достоверности. Мера введения минимальных цен для борьбы с суррогатной продукцией в этом сегменте также очень далека от реальности, — заявил собеседник редакции.

Он подчеркнул, что совершенно непонятно, как установка минимальных розничных цен может повлиять на качество продукции. Цены на продукцию формируются под влиянием множества объективных факторов: стоимости сырья, сезонности, затрат на производство, логистику, упаковку, инвестиции в оборудование и технологии.

— Весной сырье закупается по одной цене, а осенью совсем по другой. Какую из них будут брать за основу? Здесь нужен строгий входной контроль качества сырья, соблюдение санитарно-технологических стандартов, но никак не регулирование цен. И совершенно непонятно, как этот контроль будет осуществляться на стихийных рынках, где и царит та самая антисанитария. Установление минимальных цен, напротив, представляет собой искусственное административное вмешательство, — заявил Дмитрий Лещинский.

По его словам, сейчас производство и продажа специй и приправ в России регулируются национальными техническими регламентами, где подробно изложены все требования к данной продукции.

В компании «Проксима» редакции Infopro54 также заявили, что однозначно будут предпринимать активные действия в ответ на появление письма Национального союза защиты прав потребителей и распространение необоснованных обвинений.

— В частности, мы готовим официальные опровержения и будем обращаться с запросами к организациям, выступившим с безосновательными претензиями, с требованием предоставить конкретные документально подтвержденные данные о якобы выявленных нарушениях. В случае отсутствия таких подтверждений, будем настаивать на официальных публичных опровержениях опубликованных сведений. Компания оставляет за собой право использовать все доступные юридические механизмы для защиты своей деловой репутации и прав потребителей, — заявили в компании в ответ на запрос редакции.

АО «Проксима» была создана в 1993 году. По данным сервиса Контур Фокус, информация о собственниках закрыта. Держателем реестра акционеров является АО «Рт-Регистратор». Директор — Олег Федосеев. Выручка компании в 2023 году составила 4,9 млрд рублей (+ 3%), чистая прибыль — 667,1 млн. В компании работал 341 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский завод специй увеличит объем производства.