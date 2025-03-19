В деле по игорному бизнесу в Новосибирске пока не нашли организаторов

Железнодорожный районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении шести жителей Новосибирска, которые обвиняются в организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в составе организованной группы лиц обвиняемые с сентября 2014 по июль 2023 осуществляли совместную и согласованную деятельность по организации и проведению азартных игр в Заельцовском, Центральном, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах города. Ущерб от их деятельности составил 37 млн рублей.

В судебном заседании трое подсудимых отрицали свою вину. Трое признали ее частично, но заявили, что не являются организаторами. Рассмотрение дела продолжится 1 апреля, уточнили в пресс-службе Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении экс-директора МП «Метро МиР» Андрея Счастливого по факту посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что у следствия возникли вопросы к Счастливому по поводу подпольных игровых клубов. В январе 2025 силовики задержали Счастливого в Луганске.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут запретить себе играть в азартные игры.