Сотрудники новосибирской компании попросили президента отменить маркировку

Популярные в Новосибирске специи бренда «Приправыч» могут исчезнуть с прилавков магазинов, так как предприятие по их производству находится под угрозой закрытия с 1 июля 2025 года из-за новых требований к обязательной маркировке данной продукции. Об этом сообщили сотрудники компании в видеообращении к президенту Владимиру Путину.

Сотрудники производителя специй в своем обращении заявили, что предприятию придется взять кредит на сумму более 2 млрд рублей на обновление оборудования, а часть старого выбросить. При этом себестоимость продукции вырастит с 11% до 160%. Они говорят о том, что в случае остановки предприятия могут быть уволены сотни человек, а потребители могут столкнуться с ростом цен и дефицитом продукции.

Заместитель гендиректора компании Светлана Стычук подтвердила в интервью «Прецеденту» подлинность информации о которой говорят сотрудники в обращении, а также то что компания может исчезнуть из-за нововведения. Она напомнила, что с 1 июля производители будут обязаны начать маркировать некоторые специи, соусы и суповые заготовки. Пилотный проект стартовал в 2024 году, но от участия в нем в АО «Проксима» отказались.

Данное видеообращение прокомментировала пресс-служба оператора-ЦРПТ «Честный знак», которая распространила его в СМИ. В ответном письме представители компании заявили, что информация, содержащаяся в послании, не соответствует действительности.

— Компания «Проксима» заявляет, что затраты на замену оборудования составят порядка 2,5 миллиардов рублей. По опыту работы «Честного знака» с другими производителями, оценки АО «Проксима» завышены более, чем в 100 раз. Они основаны на данных всего двух интеграторов, что не отражает всех возможных вариантов и подходов, — уточнили в пресс-службе.

Оператор также заявил, что готовности к сотрудничеству с АО «Проксима» в части разработки более оптимальных решений, применимых к производству. Однако, как заявили в пресс-службе «Честного знака», производители специй отказываются от диалога и участия в эксперименте по маркировке отдельных видов продукции, который проводит компания.

— Со стороны Оператора-ЦРПТ был разработан ряд рекомендаций, включая поэтапное оснащение линий и проведение очных встреч на производственной площадке для ознакомления с особенностями линий и адаптации успешного опыта других товарных групп. Однако Компания «Проксима» отказалась от встреч с оператором, поэтому рекомендации не были рассмотрены, — заключили представители «Честного знака».

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Проксима» была создана в 2015 году. Информация о собственниках закрыта. Держателем реестра акционеров является АО «Рт-Регистратор». Директор – Олег Федосеев. Выручка компании в 2023 году составила 4,9 млрд рублей (+ 3%), чистая прибыль — 667,1 млн. В компании работал 341 человек.

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