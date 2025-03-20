Новосибирским подросткам разрешат работать в выходные дни

Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на учете в службе занятости населения, во время летних каникул смогут зарабатывать на выходных в составе студенческих отрядов. Такой законопроект одобрила Госдума в первом чтении. Есть вероятность, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

— В случае принятия данного законопроекта установленная трудовым законодательством сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется (статьи 92 и 94 ТК РФ). Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов,— публикует уточнение из пояснительной записке к проекту закона ТАСС.

Для получения должности выходного дня необходимо будет письменное согласие самого ребенка, если он уже достиг 15-летнего возраста, или его родителя, если будущему работнику исполнилось только 14. Для детей-сирот понадобится согласие работника органа опеки и попечительства.

Добавим, на новосибирском рынке труда из-за дефицита кадров работодатели все чаще предлагают подросткам рабочие места. Так, только за 2024 год они направили соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 240 тысяч приглашений на вакансии. Этот показатель на 36% больше, чем годом ранее. Больше всего молодежь востребована в таких сферах, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений на вакансии из данной профобласти были сделаны соискателям указанной возрастной категории), «Розничная торговля» (7,3%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (6,1%).

Ранее редакция сообщала о том, что центр Мешалкина предложил школьникам заработать денег на каникулах в Новосибирске.