Стали известны подробности гибели новосибирца в Могильном мысе

Трагедия с 45-летним экскаваторщиком из Новосибирска произошла в Томской области. Мужчина работал в подрядной организации, которая выполняла работы по заказу крупной компании «Транснефть ― Западная Сибирь».

― 25 января в ночное время произошел несчастный случай с машинистом экскаватора подрядной организации «Югорская Строительная Компания». При охране и прогреве специальной техники дежурный машинист по неустановленным причинам осуществил движение экскаватора. В результате экскаватор опрокинулся в болото и затонул. Все это произошло не во время основных работ. Организованы мероприятия по поиску машиниста, ― прокомментировали в компании.

После произошедшего со всеми работниками был проведен инструктаж по технике безопасности и охране труда.

В настоящее время следователи СК устанавливают причины ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье по статье «Причинение смерти по неосторожности». Тело сибиряка до сих пор не найдено.