Новосибирский ресторан вошел в ТОП-5 лучших ресторанов Сибири

Новосибирский ресторан Skopin занял пятое место среди лучших ресторанов Сибири по версии WhereToEat Siberia 2023. Итоги подводили в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Стоит отметить, что в десятку лучших вошли такие рестораны Новосибирска как: «Жан Хуан Лу» и «Горячий цех». Они заняли 9 и 10 строчки.

Все первые три места заняли рестораны Красноярска Tunguska, 0.75 Please Wine & Kitchen, «Чешуя».

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Ранее редакция сообщала о том, что новое гастропространство откроется в «Универсаме» на улице Ленина.