Двое мужчин погибли в ночном ДТП под Новосибирском

В Новосибирском районе полицейские устанавливают обстоятельства ночной аварии, в которой погибли два человека. Смертельное ДТП произошло на автодороге 50Н-2145 «Северный обход — Криводановка» около 3.00 часов 18 октября.

По предварительной информации 38-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны Криводановки в направлении Новосибирска, не справился с управлением и на 3-м км дороги на скорости вылетел в кювет, после чего внедорожник опрокинулся. Водителя и его пассажира выбросило из салона перевернувшейся машины.

— Водитель и пассажир, мужчина на вид 35-40 лет, погибли. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что трое подростков получили травмы в ночном ДТП в Первомайском районе. Nissan Almera на скорости слетела с дороги и угодила в кювет, где перевернулась.