Новосибирский школьник отомстил директору и подкинул червей в столовую

Настоящий скандал разразился в новосибирской школе № 96. В еде, которую подавали детям на обед обнаружились черви. Об этом стало известно сначала в родительском чате, куда одна из мам выложила компрометирующее видео, а потом и всему городу. Местный паблик «Инцидент Новосибирск» опубликовал кадры, на которых школьники демонстрировали очень неаппетитную кашу и хлеб с опарышами.

Ситуацию тут же взяла на контроль прокуратура Новосибирской области.

― В рамках прокурорской проверки будет дана оценка деятельности организации, оказывающей для общеобразовательного учреждения услуги по питанию школьников, ― сообщили в ведомстве.

В школу направили комиссию для оценки качества и безопасности услуг и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Департамент образования провел собственное расследование. Результаты сообщили в мэрии Новосибирска.

Выяснилось, что история началась еще 22 сентября. Директор школы сделала замечание мальчику из старшего звена и через несколько дней ушла в отпуск. В тот же день обиженный ученик реализовал свой коварный план. Мальчик как раз дежурил по столовой и у него была прекрасная возможность отомстить директору.

— Ученик подложил червяка сначала в тарелку с хлебом, потом в кашу. Всё это снимала девочка из класса, это видео запустили в родительский чат, — пояснили в мэрии.

Разоблачить хулигана и фейк, который он запустил в интернет удалось с помощью видео с камер наблюдения. Вся нехитрая схема, реализованная детьми, была раскрыта.

Однако поставщик школьного питания обратился в полицию.

— Информация о плохом питании не подтвердилась. Комиссия родительского контроля также проверяла столовую, — рассказали в мэрии.

С виновниками фейка уже провели воспитательную беседу.