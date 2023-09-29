В Новосибирске 13 домов признаны аварийными

Мэрия Новосибирска признала аварийными 13 домов. Постановления, подписанные мэром Анатолием Локтем, опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Все дома находятся в Октябрьском районе Новосибирска.

Так, под расселение попали деревянные двухэтажки №3, 7, 11 и 15 на улице Днепровской. Они были построены в 1961 году.

Также признаны аварийными деревянные и кирпичные двухэтажки по улице Автогенной: № 144а, 144б, 150, 152, 152/1, 154, 156, 158. Они возведены в 1958-1960 годах.

Кроме того, признан аварийным дом на Зыряновской, 11.

Расселить эти многоквартирные дома поручено департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Срок расселения и сноса — до 2035 года включительно.

Напомним, по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Новосибирская область дополнительно получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Это сэкономленные средства, которые образовались в федеральной программе после уточнения площади жилого фонда, который признан аварийным до 1 января 2017 года и подлежит расселению. Регион должен будет вернуть средства в федеральный «Фонд развития территорий», если не завершит переселение граждан по региональной программе до 1 марта 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что восьмиквартирный дом снесут в Октябрьском районе Новосибирска.