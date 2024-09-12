Мать убитой мигрантом школьницы требует 5 млн от экс-полицейского в Новосибирске

В Новосибирске мать 17-летней девушки, погибшей от рук мигранта, заявила иск о взыскании 5 миллионов морального вреда к бывшему участковому Анатолию Саушкину. Полицейского сейчас судят за халатность, повлекшую по неосторожности смерть школьницы.

— На вопрос какого наказания хочет, если его признают виновным, женщина сказала, что хочет, чтобы суд разобрался, мог Саушкин в рамках своих полномочий повлиять на Хамроева, чтобы трагедии не произошло, — сообщила НГС адвокат экс-правоохранителя Мария Мамонтова.

Напомним, трагедия произошла в июле 2022 года в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Выходец из Таджикистана Хушнуд Хамроев с ножом напал на юную сибирячку на глазах у очевидцев и нанес не менее 17 ударов клинком по телу девушки. Поводом для расправы стала болезненная ревность и отказ экс-возлюбленной продолжить с ним отношения. После того, как лишил девушку жизни, мигрант сбежал с места преступления. Задержать его удалось через несколько часов в районе Хилокского рынка. К тому времени он уже избавился от ножа, выбросив нож в мусорный бак.

На душегуба завели уголовное дело — его обвиняли угрозах убийством, истязании, половой близости с несовершеннолетней девочкой и убийстве. В марте 2024 года Советский районный суд вынес приговор Хамроеву и отправил его на 15,5 лет за решетку.

Однако в произошедшем обвинили не только иностранца. Под раздачу попал старший участковый уполномоченный полиции Анатолий Саушкин. Именно за ним был закреплена часть территории, на которой произошло жестокое убийство школьницы.

По материалам следствия, с октября 2021 по январь 2022 года и с июня 2022 по июль 2022 года Саушкин вынес незаконные, необоснованные и немотивированные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по неоднократным заявлениям потерпевшей об угрозах убийством и избиениях, в связи с отсутствием события преступления. Участковый не проводил проверки, необходимые для принятия законного и обоснованного решения, а также не пресекал противоправные действий систематически совершавшиеся в отношении потерпевшей.

Следователи считают, что в результате преступных действий Саушкина в июле 2022 года Хамроевым была убита несовершеннолетняя девушка.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд смягчил приговор убийце 17-летней девушки Хушнуду Хамроеву. Адвокат осужденного был не согласен с решением суда и подал апелляцию. Мигранта освободили от отбывания наказания за преступления небольшой тяжести по пяти эпизодам за угрозу убийством и уменьшили срок на 6 месяцев.