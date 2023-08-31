Новосибирский суд оставил на свободе директора парка развлечений

Заельцовский суд избрал меру пресечения директору парка развлечений, в котором ребенок подучил травму позвоночника. Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Константин Кириченко является директором ООО «Созвездие игр» и ведет коммерческую деятельность по организации семейного досуга в виде парка развлечений «Веселый остров» в Заельцовском районе Новосибирска. Согласно материалам уголовного дела, он обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

— 23 января 2023 года на волноообразной горке «Астра» 9-летний ребенок получил травму, которую впоследствии судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении.

В августе 2023 года в отношении Кириченко возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение.

Сегодня суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства — постановлением суда Константину Кириченко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.