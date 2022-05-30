Новосибирский суд вернул в прокуратуру дело 146 обманутых дольщиков

— В предварительном судебном заседании постановлением Ленинского районного суда г. Новосибирска дело возвращено в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ. Постановление не вступило в законную силу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перед судом должны были предстать Сергей Варламов и Надежда Зибницкая, обвиняемые в целой серии мошенничеств. До суда дошли четыре тома обвинительного заключения и 146 потерпевших. Ущерб от действий застройщиков оценивался в 157 133 504 рубля 91 копейку.

Напомним, привлечение денежных средств велось с 2014 года, а фактическое строительство домов было прекращено из-за нехватки денежных средств в 2017 году. Однако фигуранты, обладая талантом хищения денежных средств и убеждением граждан, продолжили обманывать дольщиков до июля 2021 года.

Кроме того, злоумышленники не исполнили обязательства перед юридическими лицами и предпринимателями по оплате оказанных услуг и поставке материалов при строительстве объектов.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемые не признали. В ходе следствия в отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест стоимостью 29 млн рублей.