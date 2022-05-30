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Маловодье серьезно затруднило навигацию на Оби

  • 30/05/2022, 15:05
Автор:
новости Новосибирска
Участники рынка прогнозируют, что в этом сезоне ситуация вряд ли изменится, и корректируют планы работы.

— Ждать большой коренной воды не приходится. Уповать на осадки — тоже. Те осадки, которые наблюдаются в Новосибирске, носят локальный характер и не оказывают серьезного влияния на обстановку, — сообщил на пресс-конференции руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко.

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По его словам, сейчас по всем постам наблюдения до Обского водохранилища фиксируется недобор водности примерно на 40 см. На Оби недобор меньше, но тоже в «минусах».

— Водохранилище будет наполнено в любом случае, так как это необходимо для обеспечения Новосибирска питьевой водой в осенне-зимний период. В ближайшую декаду мы, скорее всего, выйдем на транзитный режим срабатывания водохранилища и дальше будем работать с участниками рынка и планировать дальнейшие действия, — говорит Борисенко. — Не исключено, что мы сдвинем график наполнения на декаду, чтобы максимально возможно отдать воду для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок речным транспортом.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков также констатировал, что ситуация с водностью в этом году перечеркнула все пессимистические сценарии, которые составлялись осенью 2021 года. Для поддержания судоходства сейчас приходится принимать дополнительные меры по дноуглублению русла реки.

— В навигацию 2021 года мы в ходе дноуглубительных работ изъяли 3,7 млн кубометров грунта, в этом году — 4,8 млн кубометров. На эти цели выделены более 1 млрд рублей. В ускоренном порядке вводим в эксплуатацию технику, запланировано, что в сезон будут работать 9 земснарядов на участках от створа ГЭС до устья Томи (300 км), — пояснил Мешков.

В ходе работ, по его оценке, на самых напряженных участках — около 50 перекатов — планируется увеличить глубину на 10-20 см, чтобы обеспечить на всем протяжении пути при нынешнем уровне водности глубину 2,7-2,8 м.

Наиболее сложная ситуация сегодня сложилась в сегменте грузоперевозок. По словам генерального директора «Томской судоходной компании» Сергея Ведерникова, повторяется ситуация 2012 года.

— С начала мая из-за низких уровней воды, особенно на участке от Обского водохранилища до устья Томи, где традиционно находятся основные базы поставки грузов, мы были вынуждены снижать загрузку флота. На сегодняшний день потери провозной способности флота составили 35 тысяч т, дополнительные затраты «Томской судоходной компании» только в мае из-за маловодности составили 9 млн рублей, — рассказал он. — Нам придется и дальше идти на дополнительные расходы, чтобы выполнить прописанные в договорах с партнерами объемы. Тот флот, который был запланирован на навигацию 2022 года, работает весь, но при загрузке каждой единицы мы теряем 300-500 т. Все пункты загрузки-выгрузки также работают.

Сегодня компания поставляет грузы нефтяникам, газовикам, дорожникам, строителям в Томскую, Тюменскую области, Ханты-Мансийский АО. Общий объем перевозок, запланированный на 2022 год, составляет 2,5 млн т.

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С пассажирскими речными перевозками ситуации более предсказуемая. Представитель ассоциации судовладельцев Западной Сибири, управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев сообщил, что по итогам теплого мая ассоциация увеличила объем перевозок на 20% по сравнению с 2021 годом. Сейчас из-за малой водности идет корректировка работы.

— Мы надеемся, что все рейсы, которые запланированы в Обское водохранилище с середины июня до середины августа, в этом сезоне состоятся. Что касается перевозки пассажиров по реке, то за счет корректировки мест причаливания мы надеемся сохранить расписание рейсов, предусмотренное на сезон, — добавил он.

В то же время Ковалев напомнил, что прецеденты, когда из-за малой водности пассажирскую навигацию приходилось завершать раньше срока, уже были.

Скорректировать ситуацию с водностью, по мнению Борисенко, сейчас возможно только в случае хороших дождей в верховьях Оби. Он вспоминает, что в 2014 году была ситуация, когда в течение трех дней выпала месячная норма осадков. Однако такой экстремальный приток нежелателен, так как при срабатывании водохранилища может снова занести перекаты, и все дноуглубительные работы пройдут впустую. Пока в июне ожидаются 62% осадков от нормы.

Кстати, по словам Мошкова, в этом году участники рынка речных перевозок не ожидают проблем в связи с ремонтными работами на Октябрьском мосту и строительством четвертого моста.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта, что при вложении довольно большого объема инвестиций у перевозок водным транспортом могут быть неплохие перспективы. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : перевозки Навигация бизнес


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