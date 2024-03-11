Новосибирский священник с позывным «Отче» вернулся из зоны СВО

Священник Илия Березовский, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Карасукской епархии, посетил зону проведения специальной военной операции и побывал на Луганском направлении.

Командование и личный состав подразделения дали иерею Илие позывной «Отче». За 7 дней, проведенных в зоне СВО, сибиряк в рясе освятил окопы и блиндажи на передовых позициях, а также окрестил 12 военнослужащих. Вернувшись в расположение дислокации воинов, батюшка освятил военную технику, штаб, медсанчасть и места, где отдыхают бойцы.

Стоит отметить, что в местах боевых действий нет неверующих. Поэтому духовная помощь и поддержка солдат всегда поднимают их дух и веру в Победу.

Отче наравне с мужественными парнями из Сибири достойно выдержал все тяготы и лишения военной службы и выразил готовность снова побывать на передовой.

Ранее редакция рассказывала, что пес по кличке Балбес погиб, спасая российских бойцов от дрона-камикадзе в зоне проведения спецоперации.