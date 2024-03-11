Похолодает и обрушатся снегопады: какая погода после праздничных дней ждет жителей Новосибирска

С наступлением новой рабочей недели в Новосибирске усилятся снегопады и похолодает.
По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, 11 марта, днем сохранится теплая погода — до 0 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать -5…-7. Ожидаются обильные снегопады.
12 марта днем температура воздуха составит -7…- 5, ночью снизится до -8…- 9 градусов. Осадков не ожидается.
Переменная облачность и осадки в виде мокрого снега будут сопровождать среду, 13 марта. Днем столбик термометра покажет -6…- 8, ночная температура составит -10…- 12 градусов.
Дневная температура воздуха в четверг, 14 марта, ожидается -6…- 8, ночью столбик термометра опустится до -10…- 12. Местами пройдет снег.
В пятницу, 15 марта, температура воздуха составит -7… -9 днем и -8…-10 ночью. Обильные снегопады в последний рабочий день недели накроют регион.
Ранее редакция сообщала о сильных снегопадах в первой половине наступившего марта.
Фото: freepik.com — wirestock
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