Похолодает и обрушатся снегопады: какая погода после праздничных дней ждет жителей Новосибирска

С наступлением новой рабочей недели в Новосибирске усилятся снегопады и похолодает.

По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, 11 марта, днем сохранится теплая погода — до 0 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать -5…-7. Ожидаются обильные снегопады.

12 марта днем температура воздуха составит -7…- 5, ночью снизится до -8…- 9 градусов. Осадков не ожидается.

Переменная облачность и осадки в виде мокрого снега будут сопровождать среду, 13 марта. Днем столбик термометра покажет -6…- 8, ночная температура составит -10…- 12 градусов.

Дневная температура воздуха в четверг, 14 марта, ожидается -6…- 8, ночью столбик термометра опустится до -10…- 12. Местами пройдет снег.

В пятницу, 15 марта, температура воздуха составит -7… -9 днем и -8…-10 ночью. Обильные снегопады в последний рабочий день недели накроют регион.

Ранее редакция сообщала о сильных снегопадах в первой половине наступившего марта.