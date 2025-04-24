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Новосибирский театр «Красный факел» 105 лет находится на театральном Олимпе

  • 24/04/2025, 19:00
театр Красный факел, архив
«Сибирский МХАТ» отметил очередной юбилей

«Красный факел» был основан в 1920 году в Одессе группой актеров во главе с режиссером Владимиром Татищевым. В этот день труппа новообразованного театра сыграла спектакль по пьесе Зинаиды Гиппиус «Зеленое кольцо».

Первые 12 лет театр функционировал как передвижной, гастролируя по разным городам страны, а свой постоянный дом обрел лишь в 1932 году, обосновавшись в здании бывшего Коммерческого собрания, функционировавшего в Новониколаевске с 1914 года.

Театр «Красный факел», автор фото неизвестен.

Театр «Красный факел», автор фото неизвестен.

Это стало важнейшим событием культурной жизни не только Новосибирска, но и всего тогдашнего Западно-Сибирского края. Первым спектаклем, сыгранным на новосибирских подмостках, стала постановка «Гоп-ля, мы живем!» по пьесе популярного в те годы немецкого драматурга Эрнста Толлера. Режиссером спектакля стал ученик великого Всеволода Мейерхольда Василий Федоров. Этот дебютный спектакль в новосибирской истории «Красного факела» вызвал неоднозначную реакцию зрителей и критиков, зато поставленный вскоре художественным руководителем театра Федором Литвиновым «Егор Булычев» по пьесе Максима Горького ждал подлинный триумф. Его высоко отмечали как местные театралы, так и московские, которые имели возможность оценить спектакль во время столичных гастролей.

площадь около театра

Площадь около театра «Красный факел», автор неизвестен.

В последующие годы «Красный факел» оставался флагманом сибирского театрального мира, год за голом радуя своих поклонников новыми яркими премьерами, причем репертуар театра отличался большим разнообразием: в нем находилось место как классикам отечественной и мировой драматургии, так и пьесам современных авторов.

Долгое время олицетворением «Красного факела», его символом и знаменем являлась выдающийся театральный режиссер Вера Павловна Редлих.

Вера Павловна Редлих

Вера Павловна Редлих, режиссер театра «Красный факел», автор неизвестен.

Перечислять ее заслуги и достижения можно ad infinitum, здесь же отметим лишь одну из них — в марте 1941 года она осуществила постановку «Гамлета» Уильяма Шекспира. «Красный факел» стал первым театром, поставившим нетленную трагедию в переводе Бориса Пастернака, опубликованном в 1940 году, а главную роль принца датского исполнил замечательный актер и еще одна легенда театрального Новосибирска Серафим Иловайский. Вообще, история «Красного факела» до предела насыщена именами необычайно талантливых режиссеров и актеров, навсегда вписавших свои имена в летопись театрального искусства не только нашего города, но и России в целом.

За 105 лет «Красный факел» прошел очень долгий и непростой путь, где были как впечатляющие взлеты и громкие достижения, так и неудачи, от которых, естественно, никто не застрахован. Все это время театр искал себя, вырабатывал собственный неповторимый стиль и воспитывал преданного и требовательного зрителя, способного тонко оценить качество представляемого ему продукта и должным образом воздавать по заслугам.

Сегодня «Красный факел» — это хоть и уже почтенного возраста, но в то же время молодой, современный и динамично развивающийся театр, не боящийся экспериментировать с жанрами и формами спектаклей, привлекая таким образом в свои стены в том числе и молодую аудиторию.

Фотография спектакля «Бесы». Автор фото - Василий Вагин

Фотография спектакля «Бесы». Автор фото — Василий Вагин

Вместе с тем, что важно, в последнее время заметный акцент художественным руководством театра делается на классический репертуар — как отечественный, так и иностранный. Из первой категории я бы выделил «Мертвые души» и «Бесы», поставленные главным режиссером Андреем Прикотенко, а также «Мещане» по первой пьесе Горького.

Ну а из заграничной классической драматургии, конечно, на первом плане «Ромео и Джульетта» — самая громкая и популярная постановка последних лет, достать билеты на нее почти невозможно.

Спектакль «Ромео и Джульета»

Фотография спектакля «Ромео и Джульета». Автор фото: Василий Вагин

Это, пожалуй, и самая наглядная иллюстрация репертуарной политики «Красного факела», которая заключается в том, чтобы брать за основу классические сюжеты, но при этом обыгрывать и интерпретировать их по-своему, максимально приближая к восприятию сегодняшнего зрителя.

Здание театра «Красный факел».

Здание театра «Красный факел». Автор: Виктор Дмитриев.

Безусловно, один из секретов успеха театра кроется в его труппе — без преувеличения одной из лучших в России. Кроме того, нельзя не отдать должное талантам привлекаемых режиссеров, а также уровню используемого литературного материала. В совокупности все эти факторы обеспечивают «Красному факелу» любовь публики и заслуженное внимание профессионального сообщества. Я очень рад, что имею возможность быть частью этого процесса в качестве зрителя и критика, ну а в честь юбилея хочется пожелать театру держать планку на достигнутом уровне, а в идеале —даже ее повышать. Это довольно непростая задача, но, как известно, нет предела совершенству. И «Красному факелу» еще есть куда расти.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что урало-сибирский театральный дуэт ошеломил зрителей в Новосибирске и Перми.

Фото предоставлены пресс-службой театра. Архивные фото: автор базового — Моторин, авторы остальных неизвестны. Авторы современных фото : Виктор Дмитриев, Василий Вагин,

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Рубрики : Общество Культура История

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : театры новосибирска


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