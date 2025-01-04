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Участников СВО обучат собирать беспилотники в Новосибирске

  • 04/01/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Участников СВО обучат собирать беспилотники в Новосибирске
Компании также готовы создавать рабочие места для ветеранов спецоперации

Новосибирская компания КБ «Спектр» создает учебный центр и разработала программу обучения ветеранов специальной военной операции сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора КБ Андрея Братенькова. По словам предпринимателя, после обучения компания готова брать ветеранов СВО на работу. Для этого будет создан десяток рабочих мест.

КБ «Спектр» собирает беспилотники мультироторного типа: квадрокоптеры и гексокоптеры, FPV-дроны , погружной дрон «Скат» и беспилотный летательный аппарат «Дед Мороз». Еще одна разработка компании — защитная вставка для тактической обуви бойцов для защиты от лепестковых мин.

Напомним, в Новосибирской области уже довольного много предприятий работает в сегменте разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. Самыми крупными являются беспилотники «Партизан» и «Охотник». Новосибирские беспилотники используются для доставки грузов,  уборки улиц,  прогнозирования погоды.

На базе «НордМолла» предлагают создать технопарк и разрабатывать беспилотники. В конце 2024 года стало известно, что в Новосибирске создадут ассоциацию разработчиков беспилотников.

Ранее регион заявлял о планах выйти в лидеры по производству беспилотников в России

Фото предоставлено Андреем Братеньковым.

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Рубрики : Общество Бизнес Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : участник СВО беспилотник


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