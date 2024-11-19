Новосибирский вуз создаст центр трансфера технологий в Китае

Новосибирский государственный технический университет планирует открыть в китайском городе Сямынь Центр трансфера технологий. Как рассказали в пресс-центре вуза, об этом шла речь во время визита китайской делегации в НГТУ НЭТИ. В обсуждении приняли участие представители власти, науки и бизнеса из КНР.

В ходе встречи китайская делегация ознакомилась с научной инфраструктурой НГТУ НЭТИ, побывала в лаборатории «Автоматика энергосистем» факультета энергетики. Также гости посмотрели испытательную лабораторию инжинирингового центра «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника», учебно-научную лабораторию автоматизации производственных механизмов и научную лабораторию электрических зарядных станций факультета мехатроники и автоматизации, а также научную лабораторию биомедицинских технологий механико-технологического факультета. О значимых для новосибирского вуза проектах рассказал проректор по научной работе и инновациям Артур Отто. А директор Управления науки и техники г. Сямынь Кун Шугуан представил возможности открытого в декабре 2023 года научно-производственного инкубационного парка «Китай-БРИКС».

— Следующим шагом нашего сотрудничества станет обсуждение алгоритма отбора и передачи технологий для внедрения в Китае, — пояснил Артур Отто.

Добавим, что международный центр трансфера технологий для внедрения научно-технических достижений Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в городе открывается в рамках подписанного в 2023 году соглашения между вузом и Управлением науки и техники г. Сямынь.

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