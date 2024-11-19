Новосибирским предпринимателям расскажут, как сэкономить на кибербезопасности

Специалисты из МТС организуют бесплатные вебинары для бизнеса в Новосибирске. Во время онлайн-занятий они поделятся информацией о геоаналитических сервисах и разъяснят, где в области кибербезопасности можно и нельзя экономить.

Первый урок под названием «Как работает геоаналитика в бизнесе: интервью с практиком» состоится 20 ноября в 12:00 (нск). Эксперты расскажут, как правильно выбрать место для бизнеса и покажут, каким образом геоаналитика может быть полезна для малого бизнеса, а также в развитии городской инфраструктуры.

Это онлайн-обучение будет особенно полезно для ритейлеров, туристических компаний, представителей сферы HoReCa, строительных и девелоперских организаций, а также фармацевтических и логистических компаний.

Еще один информативный вебинар пройдет 22 ноября в 16:00 (нск). Онлайн-занятие «Как обосновать бизнесу затраты на кибербезопасность» будет интересно IT-компаниям, финансовым структурам, образовательным учреждениям и промышленным предприятиям.

Во время этого вебинара специалисты объяснят, как обосновать инвестиции в кибербезопасность, используя соответствующие фреймворки, а также какой бюджет лучше выделить на защиту веб-приложений.

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