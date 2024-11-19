Дворник из Новосибирска выиграл в лотерею 24 миллиона рублей

Нежданное счастье «свалилось» на дворника из Новосибирска — в один момент он стал миллионером.

Константин Охременко участвует в моментальных лотереях два года. И выигрывал несколько раз призы по 2 000 рублей. В день крупного выигрыша он купил сразу 10 билетов, выбрав их из разных частей пачки. Мужчина отметил, что из-за яркого дизайна лотерейные билеты всегда бросаются в глаза, а выигрыш проверяется сразу на кассе. На этот раз удача улыбнулась сибиряку во все 32 зуба — он стал обладателем суперприза в 24 миллиона рублей.

— Дома рассказал о выигрыше дочке и жене, они весь вечер в шутку называли меня миллионером и до конца не верили мне. В скором времени обязательно накрою стол для близких, чтобы всем вместе отпраздновать такое приятное событие, — поделился Константин Викторович.

Новоиспечённый миллионер рассказал VN.ru, что до службы в армии играл за молодёжную хоккейную команду города. Сейчас он следит за успехами спортсменов по телевизору и болеет за ХК «Сибирь».

Свой выигрыш победитель хочет потратить на семью.

— Раз мне так повезло, то я хочу, чтобы это радостное событие не только принесло пользу мне, но и моим родным. Поэтому в первую очередь помогу близким финансово. На остальную сумму сделаю к своему дому пристройку. Лишние квадратные метры никогда не помешают, — рассказал о планах Константин Охременко.

Стоит отметить, что простым новосибирцам нередко везёт в лотерею. Весной 2024 года обладательницей почти 29 миллионов стала сотрудница новосибирской птицефабрики. Свой выигрыш победительница решила потратить покупку квартиры дочери и погашение кредитов.

Ранее редакция сообщала о том, что организаторы государственной лотереи «Всё или ничего» рассекретили имя нового миллионера. Им оказался сотрудник вневедомственной охраны из Новосибирска Владимир Ракецкий. Его выигрыш составил 22 450 120 рублей.