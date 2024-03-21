Новосибирский вуз возглавил рейтинг специализированных вузов в Сибири

Агентство RAEX составило рейтинги специализированных университетов, которые редко попадают в национальные рейтинги. Ранжированный списки составлялись по округам. Из рейтинга были исключены передовые учебные заведения из списков «Три миссии университета» и RAEX–100.

Возглавил рейтинг Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Второе место занял Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ). Замыкает тройку лидеров Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.

— Первые 10 мест в нынешнем рейтинге заняли классические университеты и технические вузы. Кроме того, в большинстве регионов на верхние строчки попали учебные заведения социально значимой направленности: педагогические, медицинские и аграрные, — отметили в RAEX.

Всего в локальном рейтинге RAEX числятся 34 вуза Сибирского федерального округа. Среди них восемь — из Новосибирской области.

В рейтинг попали Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)- 8 место, Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГГА) —13 место, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) — 20 место, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) — 21 место, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) — 25 место, и Сибирский государственный университет водного транспорта —29 место.

Оценивались университеты по трем параметрам: «образование» (количество и разнообразие учебных программ, уровень подготовки абитуриентов на момент поступления, обеспеченность вуза профессорско-педагогическими кадрами и т. д.), «наука» (финансирование исследований, объем аспирантской подготовки и число защищенных диссертаций, а также успешность опубликованных научных) и «общество» (вклад вузов в кадровое обеспечение регионов, реализацию программ профессионального обучения, привлечение сторонних инвестиций, популярность в медиа и т.д.).

Ранее редакция сообщала, что молодежь после получения диплома уезжает из города.