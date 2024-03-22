Поножовщина во дворе дома закончилась смертью мужчины в Новосибирске

Конфликт между неизвестными и выходцами из Средней Азии в Центральном районе Новосибирска закончился смертью одного из оппонентов.

Инцидент произошел вечером 21 марта возле дома №37 по улице Семьи Шамшиных. Крики иностранцев привлекли внимание жителей многоквартирника — перепуганные мужчины звали на помощь.

К месту происшествия подъехал наряд полиции и бригада скорой помощи. Толком описать подозреваемого в убийстве мигранты не смогли, так как плохо говорят по-русски.

— Раненный мужчина в итоге умер, — рассказал очевидец в Телеграм-канале «АСТ-54».

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием в ГУ МВД региона. На момент публикации информация правоохранительными органами уточняется.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд вынес приговор 24-летнему Данилу Никитину, который расстрелял в упор заступившегося за девушку парня.