Получен товарный знак «Новосибирск – родина снежных баб»

Выполнено поручение съезда Дедов Морозов нашей страны. Получен о свидетельство на товарный знак «Новосибирск – родина снежных баб». Об этом сообщает вице-мэр Анна Терешкова в Телеграм.

― Теперь официально: Новосибирск ― родина снежных баб, ― говорится в сообщении.

Отмечено, что «Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» получил свидетельство на товарный знак «Новосибирск ― родина снежных баб».

Также зарегистрирован патент в реестре товарных знаков и знаков обслуживания России.

Напомним, что Новосибирск установил рекорд по количеству слепленных снежных баб — 130 баб. Рекорд был задокументирован и внесён в реестр рекордов России.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская снежная баба может породниться с Архангельском ― родиной снеговика.