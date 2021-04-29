Новосибирский завод «Балтики» в 1,5 раза увеличил объем выплаченных налогов

На фоне стабильного начала 2021 года на российском рынке экспортные продажи «Балтики» достигли рекордных значений. Уверенное начало года — результат реализации «Балтикой» бизнес-стратегии 2020–2022, направленной на жесткий контроль расходов и реинвестирование сэкономленных средств в инновации и укрепление позиций на рынке, сообщила пресс-служба компании. Филиал «Балтики» в Новосибирске по итогам первых трех месяцев 2021 года перечислил в бюджет региона на 61,4% акцизов больше, чем за тот же период прошлого года.

Доля «Балтики» на рынке по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличилась на 2,7%, по сравнению с первым кварталом 2020 года, составив 26,9%. Этому способствовали инвестиции в запуск и продвижение брендов и освоение новых каналов продаж, пояснили в компании.

Рост продаж в первом квартале 2021-го продемонстрировали как алкогольные сорта, так и безалкогольные напитки. Причем безалкогольная продукция показала впечатляющий рост продаж в интернете: за первый квартал 2021 года на онлайн-площадках был продан тот же объем продукции компании, что и за весь 2020-й. В целом рост продаж безалкогольной продукции «Балтики» в новых каналах продаж (онлайн-площадки, АЗС, вендинговые автоматы и неалкогольные торговые точки) в первом квартале составил 350%. Новыми партнерами компании стали 12 АЗС, 340 неалкогольных торговых точек и 4 оператора вендинговых автоматов.

Постепенно возвращается на уровень начала прошлого года объем продаж компании в канале HoReCa. Если по итогам первого квартала 2021 года этот показатель не вернулся к цифрам первых трех месяцев 2020-го, то в марте этого года продажи «Балтики» в HoReCa выросли на 6% относительно марта 2020 года. Тем не менее ситуация в этом сегменте по-прежнему остается неопределенной. При этом на 28% вырос объем продаж компании в канале современной торговли (национальные и локальные розничные сети).

Филиал «Балтика-Новосибирск» остается одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По итогам первых трех месяцев 2021 года завод перечислил более 1,2 млрд рублей акцизов в региональный бюджет, что на 61,4% больше, чем за тот же период 2020-го.