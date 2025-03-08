Новосибирский завод разработал оружейную гильзу повышенной прочности

Новосибирский завод «Искра» запатентовал новую оружейную гильзу упрощенной конструкции и повышенной прочности. Предлагаемая конструкция позволяет изготавливать прецизионные патроны для снайперских винтовок, которые обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы, отмечает ТАСС.

Судя по информации, которая приводится в патенте, такие патроны могут использоваться для новой снайперской винтовки «Уголек», над которой работает корпорация Ростех. Она разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. В августе 2022 года сообщалось, что испытания новейшего снайперского комплекса «Уголек» начались.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — крупнейшее в России предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Входит в состав АО «СПЕЦХИМИЯ» Госкорпорации Ростех.

Ранее редакция сообщала о том, что высокопрочную гильзу для патронов запатентовали в Новосибирске. Согласно патенту, целевая аудиторией для разработки — это, в первую очередь, охотники и спортсмены.