Улицы Новосибирска проверят на «дорожные ловушки»

Общественная палата Российской Федерации совместно с Общественной палатой Новосибирской области 11 марта проведёт проверку наличия на дорогах общественного пользования в Новосибирске мест и ситуаций со скрытой опасностью или создающих необоснованные ограничения для участников дорожного движения («дорожных ловушек»). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Помимо представителей органов власти в проверке, а потом обсуждении ее результатов примут участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, а также представители бизнес-сообществ.

Напомним, после завершения зимнего сезона с улиц Новосибирска традиционно вместе со снегом сходит асфальт. Во всяком случае, такое впечатление возникает у автомобилистов, которые оставляют свои гневные комментарии в соцсетях после выезда на дороги.

Напомним, по данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», Новосибирская область вошла в рейтинг аутсайдеров на пути приведения дорог в регионе к действующим нормативам, констатировали в агентстве. Область оказалась на 6 месте: рост доли не соответствующих нормативам автодорог составил 263,7%. В ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Стефанов, который ранее контролировал качество ремонта и строительства дорог, как общественник, возглавил дорожный департамент мэрии Новосибирска.