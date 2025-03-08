Для благоустройства сквера на Демакова в Новосибирске ищут подрядчика

Мэрия Новосибирска объявила тендер по выбору подрядчика для благоустройства сквера у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка. Стартовая цена работ в первой очереди проекта составляет 181,4 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Новосибирска в 2025-2026 годах. Ранее отмечалось, что предварительная стоимость всего проекта 260 млн рублей.

Согласно проекту на территории сквера появится освещение, тропинки и дорожки, памп-трэк, площадка для выгула собак, зоны отдыха, озеленение и ландшафтные объекты, спортивная площадка, детская игровая зона. Все работы подрядчик должен завершить до конца июля 2026 года.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что готовится подписание соглашения между АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (на 100% принадлежит муниципалитету. — Ред.) и департаментом культуры мэрии Новосибирска по развитию сквера на улице Демакова, асфальто-бетонной площадки и земли под ней. На заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета начальник департамента имущественных и земельных отношений мэрии Георгий Жигульский сообщил, что ООО «Городок», недавно выкупивший участок на Демакова, планирует построить там оздоровительно-развлекательный центр.

На пресс-конференции Анатолий Локоть, который на тот момент был мэром Новосибирска, напомнил, что в мэрии был разработан проект, согласно которому зеленая зона занимает 2,5 гектара от общей площади участка в 4,8 гектара. Документ обсуждался и был одобрен депутатами и жителями, его утвердили в апреле 2020 года. Чтобы найти деньги на реализацию проекта, муниципалитет решил привлечь средства частного инвестора. Локоть уточнил, что 154 млн рублей, вырученные от продажи участка площадью 2,3 га, пойдут на создание зеленой зоны, а также будут направлены на разработку проекта реконструкции ДК «Академия». Работы по благоустройству в сквере планировалось начать в июне, а завершить осенью 2021 года.

Факт продажи участка без торгов возмутил депутатов и общественников. В итоге в апреле 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования прокурора области по делу об истребовании участка у инвестора и вернул его в собственность муниципалитета. В октябре 2022 года эта история заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В июне 2023 года мэрия Новосибирска сообщила о том, что началась работа над проектно-сметной документацией благоустройства территории «Сквера Демакова». Проектно-сметные работы были оплачены из средств депутатов горсовета и Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что на создание парка Чербузы в Новосибирске выделят почти 1 млрд рублей.