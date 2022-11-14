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Зарубежные бренды алкоголя поделились на тех, кто ушел, выжидает и остался

  • 14/11/2022, 14:42
Автор:
исход иностранного бизнеса
Такое деление условно, уточняет эксперт.

В беседе с РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал, что почти весь ассортимент крепкого алкоголя, используемого в российских магазинах и ресторанах, представлен рядом иностранных компаний. Каждая из них обладает собственным набором брендов, который насчитывает либо несколько наименований, либо несколько десятков наименований.

По слова эксперта, все эти компании поделились на три типа: компании, которые ушли, которые выжидают и которые остались работать на российском рынке. При этом Миронов уточнил, что такое деление условно.

— Я называю ушедшими компаниями Moët Hennessy, которая торгует шампанским Moët & Chandon, коньяком Hennessy и т.д. Компанию Diageo (это виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, водка Smirnoff и т.д.). Компанию William Grant&Sons, которая занимается поставками джина Hendrick’s, виски Grant»s и Glendfiddich. А также компанию Brown-Forman, которая известна своим виски Jack Daniel’s и водке Finlandia. <…> Они полностью распустили свои штаты сотрудников в России и закрыли у нас свои представительства, — пояснил омбудсмен.

Есть компании, которые приостановили деятельность в России, прекратив поставки товаров, но они выжидают. В их числе Rémy Cointreau, торгующий коньяком Rémy Martin, ликером Cointreau, бренди Metaxa и другие.

— Поставки эти компании в Россию приостановили, но весь их здешний штат сотрудников находится на месте и получает зарплату, — добавил Миронов.

Что касается компаний, которые остались, собеседник издания назвал Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine’s, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club и т.д.). Компания Bacardi, (ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и т.д.). И компания Campari, (ликер Campari, Aperol, вермут Cinzano и другие.)

— Поставки одних идут с некими логистическими перебоями, но они не остановлены, — заключил эксперт.

 

Ранее редакция сообщала, что Минпромторг России одобрил импорт в страну без разрешения правообладателя порядка 40 алкогольных брендов, включая Jägermeister и Kahlua.

Фото: pixabay.com — Life-Of-Pix

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Регионы: Россия

Теги : экспертное мнение санкции кризис бизнес алкогольные бренды


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