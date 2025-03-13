Новосибирский завод увеличит мощности инструментального производства

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство НПО «Элсиб» ПАО. В документе указано, что речь идет о расширении инструментального производства. До реконструкции общая площадь здания составляет13203,0 кв. м, после завершения работ — 16132 кв м.

В ответ на запрос Infopro54 на предприятии рассказали с чем связано решение об увеличении площадей.

— С целью расширения производственных возможностей и увеличения мощности инструментального производства было принято решение о проектировании и пристройке дополнительного пролёта к инструментальному корпусу. Это важный шаг для развития предприятия, который позволит повысить выпуск инструмента и оснащения и тем самым обеспечить рост выпуска основной продукции, — прокомментировал Максим Голубцов, заместитель генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе «Элсиба», на новой площади будет установлено оборудование и организованы рабочие места для выпуска крупногабаритного оснащения.

Объем инвестиций в проект в компании не озвучивают.

По данным сервиса Контур Фокус, НПО «Элсиб» ПАО образовано в 1992 году. Летом 2024 года предприятие перешло к «Интер РАО». «ЭЛСИБ» является одним из крупнейших электромашиностроительных предприятий Сибири. Предприятие занимается проектированием и производством генераторов, крупных электрических машин для всех типов электростанций. Производит более 20 моделей турбогенераторов различных типов исполнения и мощности, а также гидрогенераторы и электродвигатели переменного тока.

Выручка компании в 2023 году составила 8, 1 млрд рублей (+11%), чистая прибыль — 1,2 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по выпуску фарамоборудования планируют построить в Новосибирске.