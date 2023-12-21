Новосибирский зоопарк передал помощь Донецкому зоопарку

Новосибирский зоопарк отправил помощь зоопарку, расположенному в селе Придорожное Старобешевского района Донецкой области.
— Новосибирский зоопарк отправил корма, инструменты, строительные материалы, ветеринарные препараты, в которых действительно нуждается зоопарк, — говорится в сообщении пресс-службы.
Также были доставлены и новогодние подарки для детей.
Зоопарк в ДНР существует из-за любви директора Геннадия Борисовича Кряжева и помощи неравнодушных людей. Многих животных удалось спасти от неминуемой гибели во время обстрелов.
Ранее редакция сообщала о том, что медвежатам Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год.
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в Телеграм
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