Новосибирский зоопарк перешёл на зимний график работы

Новосибирский зоопарк предупредил горожан о новом графике работы в связи с наступлением календарной зимы.

— Друзья, обращаем ваше внимание, что со 2 декабря 2024 года время работы зоопарка в будние дни — с 10:00 до 18:00. В выходные – с 9:00 до 18:00, — говорится в сообщении на официальной странице организации в «ВКонтакте».

Билет на прогулку по зоосаду можно будет приобрести до 17.00 — после закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Напомним, в летний период и в начале осени двери зоосада были открыты с 8.00 до 20.30 и посетители могли здесь находиться до 22.00. Уже с 5 ноября режим работы сдвинулся: посмотреть на животных можно было с 9 утра до 18.00. Изменение графика посещений сотрудники объяснили обеспечением безопасности и создания комфортного завершения рабочего дня как для местных обитателей, так и для сотрудников.

Ранее редакция сообщала о самой масштабной за всю историю новосибирского зоопарка акции, когда жители России передали тонну вещей для содержания животных и разнообразия их досуга.