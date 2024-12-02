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Новосибирский зоопарк перешёл на зимний график работы

  • 02/12/2024, 10:30
Автор: Ольга Кирсанова
Новосибирский зоопарк перешёл на зимний график работы
Попрощаться с животными теперь нужно успеть до 18.00

Новосибирский зоопарк предупредил горожан о новом графике работы в связи с наступлением календарной зимы.

— Друзья, обращаем ваше внимание, что со 2 декабря 2024 года время работы зоопарка в будние дни — с 10:00 до 18:00. В выходные – с 9:00 до 18:00, —  говорится в сообщении на официальной странице организации в «ВКонтакте».

Билет на прогулку по зоосаду можно будет приобрести до 17.00 — после закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Напомним, в летний период и в начале осени двери зоосада были открыты с 8.00 до 20.30 и посетители могли здесь находиться до 22.00. Уже с 5 ноября режим работы сдвинулся: посмотреть на животных можно было с 9 утра до 18.00. Изменение графика посещений сотрудники объяснили  обеспечением безопасности и создания комфортного завершения рабочего дня как для местных обитателей, так и для сотрудников.

Ранее редакция сообщала о самой масштабной за всю историю новосибирского зоопарка акции, когда жители России передали тонну вещей для содержания животных и разнообразия их досуга.

Источник фото: группа «Новосибирский зоопарк» в ВКонтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Новосибирский зоопарк график работы


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