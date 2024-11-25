Новосибирский зоопарк рассказал, зачем жители принесли тонну вещей для животных

23 ноября в зоопарке Новосибирска прошла акция, в рамках которой неравнодушные горожане несли вещи, необходимые для содержания животных и разнообразия их досуга. Например, креативные посетители принесли канистры для игры белым медведям.

— Они были переданы из Санкт-Петербурга. Также отличился целый класс гимназии, который вместе с учителем организовал сбор и доставку пледов, игрушек и текстиля, ­­ — пояснили в зоопарке.

По словам сотрудников, многие вещи используются для развития животных: как умственного, так и физического. Так, приматы используют переданные гостями зоопарка пледы и текстиль для плетения гнёзд, а молодым животным требуются мягкие и тёплые одеяла для создания комфортных условий.

По предварительным данным, эта акция стала самой масштабной за всю историю проведения подобных мероприятий.

— Точно мы ещё не подсчитали, но около тонны вещей принесли новосибирцы, это позволит обеспечить многих животных необходимыми материалами на ближайшие месяцы, — отметила Анастасия Вишневецкая, методист научно-информационного отдела зоопарка изданию Om1.ru.

Напомним, такие акции проходят в Новосибирском зоопарке четыре раза в год, однако горожанам не нужно дожидаться их объявления: подарки для животных можно приносить в любое время. Но стоит обратить внимание, что зоопарк не принимает в дар пластиковые бутылки и мелкие игрушки.

Ранее редакция сообщала о том, что школьники вырастили для зоопарка Новосибирска несколько тонн тыквы.