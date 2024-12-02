Для новосибирского метро купят пятивагонный состав за 863 миллиона рублей

Подведены итоги третьего тендера на закупку еще одного пятивагонного состава для новосибирского метро. Единственным участником тендера и его победителем стала компания АО «Метровагонмаш» из Мытищ. Победитель согласился осуществить поставку по начальной стоимости лота — за 863,68 млн руб.

— Благодаря экономии, полученной на предыдущих торгах, и финансовой поддержке из областного бюджета, мы провели аукцион на покупку пятого пятивагонного состава, — сообщил глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. — Четыре пятивагонных состава уже закуплены: три через лизинг, один — напрямую.

Как следует из условий закупки, новый состав будет соответствовать высоким стандартам. В числе прочих преимуществ, он должен обладать улучшенными характеристиками в области энергопотребления, безопасности и комфорта как для пассажиров, так и для машинистов. Указывается, что сами вагоны должны бесперебойно функционировать в широком температурном диапазоне — от -40 до +40 градусов Цельсия. Минимальный срок их эксплуатации составит 31 год.

В соответствии с условиями торгов, деньги компании-победителю передадут двумя траншами. В 2024 году «Метровагонмаш» получит 249,94, а в 2026 году на ее счета переведут оставшуюся сумму — 613,73 млн руб.

Уточняется, что состав будет включать один прицепной немоторный вагон и по два головных и промежуточных моторных вагона. Таким образом метрополитен продолжает свою программу обновления подвижного состава, рассчитанную до 2030 году. К этому времени планируется полностью обновить метропарк. АО «Метровагонмаш» должно организовать доставку техники до конца апреля 2026 года.

Напомним, в конце 2025 года в метро Новосибирска появятся новые вагоны. Их конструкция позволит увеличить количество пассажиров. Обновлять метропарк города будут АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Метровагонмаш». «Сбербанк Лизинг» выиграл аукцион по поставке 15 вагонов. Один пятивагонный состав обойдется городу в 1,36 млрд рублей. Производителем выступит ООО «ПК «Транспортные системы». АО «Метровагонмаш», берется за поставку еще пяти новых вагонов. Стоимость этого состава — 863 млн рублей. В нее входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Ранее редакция сообщала о том, что за октябрь в новосибирском метро проехало более 8 миллионов человек. Пассажиропоток в новосибирской подземке продолжает увеличиваться.