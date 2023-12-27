Прозрачнее и проще: как менялся для автовладельцев рынок ОСАГО

Обязательное страхование ответственности автовладельцев (ОСАГО) появилось в России 20 лет назад — 1 июля 2003 года был принят закон №40-ФЗ. С тех пор в него внесено множество изменений: «автогражданка» становится все более прозрачной, понятной и удобной для автовладельцев. Больше всего изменений произошло за последние 4 года. Остановлюсь на самом важном.

ОСАГО тонкой настройки: как и для чего менялся базовый тариф

Когда ОСАГО только появилось, действовали фиксированные тарифы, единые для каждой категории водителей. Но постепенно тарифный коридор, то есть разбег между минимальной и максимальной ставками, расширялся. Так страховые компании смогли более тонко настраивать стоимость полиса для каждого клиента. В основе индивидуальной оценки теперь лежит риск-профиль клиента: где его место определяется по шкале от «аккуратного» до «рискового». По сути, рынок ОСАГО стремится к некому справедливому распределению страховых премий: больше за «автогражданку» платит тот, кто чаще провоцирует аварии. Аккуратные водители не должны покрывать риски за лихачей.

Сейчас цена «автогражданки» для каждого водителя зависит от множества факторов. Для начала страховая компания определяет базовую ставку в рамках тарифного коридора, исходя из уровня конкуренции и региональной специфики. Смотрит индивидуальные характеристики водителя, которые могут повлиять на его риск-профиль. Зачастую в составлении портрета участвует нейросеть, анализирующая большую совокупность персональных данных клиентов. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора, когда «своим» можно продать и подешевле, а кому-то «накрутить» тариф побольше.

Все факторы, которые страховая компания берет во внимание, доступны для потенциальных клиентов на ее сайте. Страховщик формирует их на основе анализа собственных страховых случаев. К примеру, если практика показала, что семейный человек реже попадает в ДТП, то компания имеет право рассматривать брак как фактор, который повышает надежность водителя. Также страховые компании получили право применять индивидуальные тарифы для злостных нарушителей ПДД — это прописано в законе.

Если проследить эволюцию тарифного коридора, то с 2020 года его границы трижды расширялись в обе стороны. За 4 года для водителей личных легковых автомобилей базовый тариф расширился на 40% по нижней границе и в 1,5 раза — по верхней. Сейчас он находится в диапазоне от 1 646 рублей до 7 535 рублей.

Когда страховщик определится с величиной базового тарифа, он применяет к ней различные поправочные коэффициенты с учетом профиля потребителя: возраст, стаж, безаварийность водителя и другие. За последние годы некоторые коэффициенты поменялись. Так, коэффициент «возраст–стаж» для молодых и неопытных стал выше, а для людей постарше и с опытом вождения — ниже.

Также несколько раз за последние годы расширялся диапазон коэффициентов для аккуратных водителей и нарушителей, в зависимости от возраста и стажа водителя, за степень аварийности — речь идет о КБМ — скорректированы региональные коэффициенты.

В регионах с высокой интенсивностью дорожного движения территориальные коэффициенты повышенные, что тоже влияет на стоимость страховки. В городах Сибири показатели достаточно высокие, например в Кемерове он составляет 1,9, в Красноярске — 1,8, Новосибирске — 1,7, в Омске и Томске — 1,6. Максимальный коэффициент в Москве — 2. Для повышения доступности ОСАГО в сегментах с высокими убытками с этого года формируется перестраховочный пул — общий фонд за счет отчислений страховщиков. Из него покрываются повышенные убытки по отдельным объектам или территориям. Это способствует выравниванию стоимости полиса.

Мы ожидаем, что дальнейшее расширение ценового диапазона ОСАГО продолжится. Более тонкая настройка ОСАГО помогает страховым компаниям конкурировать за надежных «безаварийных» клиентов и закладывать в стоимость полисов потенциально высокие риски для менее надежных водителей. В перспективе возможен переход полностью на рыночное ценообразование.

Водителям при покупке полиса я рекомендую сравнивать ценовые предложения страховых компаний, поскольку на практике нашего региона большинство из них придерживаются верхней границы коридора. Такая политика страховщиков связана в том числе с убыточностью ОСАГО в Новосибирской области — уже не первый год мы в «красной зоне» по мошенничеству с «автогражданкой».

В 2023 году страховщики получили право запрашивать информацию о ДТП с камер видеофиксации от региональных и муниципальных органов власти для подтверждения обстоятельств ДТП. Это важное новшество должно помочь выявлять мошенников, в обиходе именуемых «автопоставщиками».

Ни для кого не секрет, что за последние годы на фоне санкций подорожали автомобили и запчасти к ним. Это тоже сильно повлияло на ценовую политику страховых компаний — снижение стоимости полиса при росте страховых выплат привело бы к уходу с рынка большинства его участников, так как работать в убыток никто бы не захотел.

Полис в пару кликов: цифровизация на страховом рынке

Новосибирские автовладельцы почти 80% полисов ОСАГО покупают дистанционно. По России цифра немного ниже — 62%. Но все же можно сказать, что е-ОСАГО уже прочно вошло в нашу жизнь. Зачем тратить время и ехать в офис страховой или агента, если в пару кликов можно купить «автогражданку»?

Бумажный полис приходится в основном покупать тем, кто не может сделать это дистанционно. Банк России периодически выявляет недобросовестную практику, когда алгоритмы на сайте страховщика настроены так, что на определенных категориях автомобилей или водителей происходит «системная ошибка». Клиенту приходится отстаивать свое право на ОСАГО в офисе. Есть и те, кто сторонятся технологий и предпочитают оформлять все документы по старинке. Это их право — бумажный и электронный полисы ОСАГО равносильны.

С 2020 года водители могут не возить с собой распечатку электронного полиса ОСАГО — у них есть право предъявить автоинспектору электронный вариант полиса на экране любого устройства. Но поскольку всегда есть риск, что телефон может разрядиться, все-таки стоит возить распечатку полиса с собой. Кстати, удобно подгрузить все документы на машину и водительские права в приложение «Госуслуги Авто» — тогда они будут под рукой, если есть интернет.

Следующий шаг, облегчающий жизнь водителей, — возможность купить электронный полис не только на официальном сайте страховой компании, но и с помощью финансовой платформы. Здесь можно один раз ввести свои данные и получить сразу все предложения от страховщиков, выбрать самое лучшее и сразу же на платформе оформить сделку.

С 2021 года электронные полисы ОСАГО стали вступать в силу в день заключения договора, а не по истечении нескольких дней, как был ранее — е-ОСАГО становится еще более привлекательным.

Цифровые технологии дали страховым компаниям возможность без участия автовладельца получать информацию об изменении государственного номера автомобиля из автоматизированной системы, после чего страховая компания связывается с автовладельцем для внесения изменений в полис. И это тоже облегчило жизнь водителям.

Дороже ремонт — больше компенсации

С 2023 года начался поэтапный запуск информационной системы «АИС Страхование», в которую будут вносить информацию обо всех страховых компаниях и их деятельности. На первом этапе данные будут передаваться именно по ОСАГО из базы Российского союза автостраховщиков (РСА). Это необходимо для электронного взаимодействия между участниками страховых отношений, а также для создания новых сервисов. В «АИС Страхование» будет формироваться страховая история, в первую очередь по моторным видам страхования (ОСАГО и каско), которая впоследствии станет наполняться и другими видами. Это позволит страховым компаниям более точно оценивать убыточность клиентов и риски, связанные с конкретными объектами страхования, а значит, предлагать более выгодные тарифы. Люди для получения информации из базы могут формировать запросы через «Госуслуги» — в электронном виде без ограничений, в виде бумажных документов — не более 2 раз в год.

Совершенствуется система и возмещения убытков по ДТП. Те автолюбители, которые хоть раз попадали даже в мелкие аварии, знают, насколько долгая эта процедура, даже если оформлять ДТП с помощью европротокола, хотя и здесь есть очень приятные для водителей изменения. С 2020 года оформить электронное извещение по европротоколу стало возможно даже при наличии разногласий между участниками ДТП, при этом сумма выплаты ограничена 100 тысячами рублей. С 2021 года во всех регионах заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформить ДТП самостоятельно и отправить информацию в страховую компанию, в том числе и фотографии с места ДТП. А в 2022 году Минцифры РФ запустил сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

С 2023 года водители могут дистанционно урегулировать убытки по ДТП, правда, только для аварий, оформленных по европротоколу. Это можно сделать также через «Госуслуги Авто», но дополнительно нужно установить приложение «Госключ». Данные об аварии попадают в страховую компанию практически сразу, вся переписка ведется онлайн. В некоторых случаях даже не нужно приезжать на осмотр повреждений.

Много изменений и в расчете компенсаций по ДТП. Справочник средней стоимости запчастей, материалов и трудозатрат при определении расходов на ремонт по страховому случаю существенно пересматривался за последние годы несколько раз. Глобальные изменения в нем были в 2020 году на фоне пандемии, а в 2022 и 2023 годах — из-за санкций. Параллельно изменились правила расчета стоимости ремонта — теперь при помощи новой единой методики стоимость запчастей рассчитывается по ценам на сертифицированные аналоги, если оригинальные запчасти отсутствуют.

Таким образом, больше всего изменений в законодательство об ОСАГО было внесено в 2020 году в связи с коронавирусом и в 2022 году на фоне с СВО и проблем импортозамещения. Эти масштабные события требовали организационных изменений системы. В целом все новшества направлены на защиту интересов добросовестных страхователей и повышение результативности системы ОСАГО.

Работа по совершенствованию ОСАГО в интересах автовладельцев ведется непрерывно. Но очевидно, что впереди у рынка ОСАГО еще много изменений, и это нормально. Система не терпит косности в эпоху перемен.

Фото и материал предоставлены Сибирским ГУ Банка России