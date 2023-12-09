Прокуратура подключилась к ситуации с избиением школьницы в Новосибирске

Прокуратура Кировского района города Новосибирска начала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с информацией в СМИ об избиении в МБОУ СОШ N 183, сообщили в ведомстве.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики, — говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Накануне в одном из пабликов Новосибирска было размещено видео с жестоким избиением девочки в школе №183 Кировского района. На кадрах школьнице, которая сидит на полу в туалете, наносят удары кулаками и ногами, таскают ее за волосы. Позже появилось сообщение о том, что полиция уже установила личность пострадавшей девочки. С ней и ее опекуном работают правоохранители.

—По данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Полицейские оперативно установили личность пострадавшей и ее законного представителя. С ними проводится работа. Также полицейские устанавливают личности других участников конфликта, — прокомментировали в ГУ МВД.

Ранее редакция сообщала что бойцы ГБР обезвредили 9-летнего школьника в Новосибирске.