Новосибирский зоопарк пополнится пумой и кенгуру

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило приобрел пуму и кенгуру. Договоры на поставку были заключены 28 и 26 сентября. Об этом говорится на сайте госзакупок. Пума была куплена за 150 тысяч, а кенгуру за 130 тысяч рублей. Данные продавца не уточняются, неизвестно и то, откуда животные прибудут в Новосибирск.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарку незаконно выделили землю под парковку в Новосибирске.