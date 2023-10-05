В Новосибирске режим «черного неба» продлен до 9 октября

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра в Новосибирске до 9 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (режим «черного неба»).

— До 13 часов 09.10 на территории г. Новосибирск сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — говорится в сообщении.

В этот период городским предприятиями надлежит снизить объем вредных выбросов на 15–20%, а горожанам рекомендуется ограничить свое пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами, физкультурой и спортом лучше заняться в закрытых спортивных комплексах.

I степень (НМУ) — присваивается при прогнозировании превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выше 1 ПДК.

Ранее редакция сообщала, что бабье лето вернется в Новосибирск на неделю.